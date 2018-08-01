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الدار البيضاء...فتح بحث قضائي في قضية ارتشاء موظفي شرطة

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 12:18 الدار البيضاء...فتح بحث قضائي في قضية ارتشاء موظفي شرطة | مجتمع
الدار البيضاء...فتح بحث قضائي في قضية ارتشاء موظفي شرطة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليلة أمس السبت ، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، في مواجهة موظفي شرطة، أحدهما برتبة مقدم شرطة رئيس فيما الآخر مقدم شرطة، وذلك

شوف تيفي و.م.ع

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليلة أمس السبت ، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، في مواجهة موظفي شرطة، أحدهما برتبة مقدم شرطة رئيس فيما الآخر مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، حسب ما أوردته اليوم الأحد وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى توصل مصالح الأمن ، زوال أمس السبت ، بإشعار من مواطن من جنسية عربية رفقة زوجته المغربية ، أفاد من خلاله بتوقيفه من قبل سيارة للشرطة ، عمد طاقمها لاحقا إلى سلبه مبلغا ماليا مقابل عدم تسجيل مخالفة مرورية في حقه.

وأضاف أن الأبحاث والتحريات الفورية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية ، مكنت من تحديد هوية موظفي الشرطة المعنيين بالأمر ، واللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما فتحت المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في حقهما، وذلك في انتظار نتائج البحث الجنائي قصد ترتيب المسؤوليات الضرورية في حقهما.

 

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