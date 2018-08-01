بالفيديو..مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا يحركو من طنجة ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، مقطع فيديو، يوثق للحظة محاولة مهاجرين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الهجرة بطريقة غير شرعية من مياه شاطئ بمدينة طنجة.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، مقطع فيديو، يوثق للحظة محاولة مهاجرين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الهجرة بطريقة غير شرعية من مياه شاطئ بمدينة طنجة.

وحسب ناشري الصور فإن الأمر يتعلق بمهاجرين أفارقة، حاولوا الهجرة من مياه شاطئ ملابطا بمدينة طنجة، في اتجاه الديار الإسبانية، وبالتحديد بالقرب من إحدى الفنادق المصنفة إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل.

جدير بالذكر أن العديد من المهاجرين الأفارقة، تمكنوا قبل أسابيع من الوصول إلى الشواطئ الإسبانية بواسطة قوارب الموت، وقد تم تداول العشرات من الفيديوهات التي توثق للحظات وصول هؤلاء المهاجرين للشواطئ الإسبانية.