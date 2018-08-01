فيسبوكيون مغاربة يدشنون حملة مقاطعة المنتوجات الأمريكية دعما لتركيا ﻿

تعرف الأيام الأخيرة تزايدا كبيرا وتسارعا في وتيرة حملات الدعم الشعبي في عدد من الدول العربية لليرة التركية عبر شرائها بشكل مباشر أو تشجيع المنتجات التركية أو دفع السياح نحوها.

شوف تيفي

تعرف الأيام الأخيرة تزايدا كبيرا وتسارعا في وتيرة حملات الدعم الشعبي في عدد من الدول العربية لليرة التركية عبر شرائها بشكل مباشر أو تشجيع المنتجات التركية أو دفع السياح نحوها.

وجاءت هذه الحملات بعد تعثر العملة التركية الذي صاحب مضاعفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 10 غشت ، الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم بنسبة 50% و20% على التوالي، متذرعا بعدم إفراج أنقرة عن القس أندرو برانسون.

وبموازاة هاشتاغ دعم المنتجات التركية، دشن نشطاء مغاربة حملة تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأميركية، وقدرت جمعية تجار المواد الغذائية بالتقسيط والجملة في المغرب، عدد محلات البقالة بحوالي تسعمائة ألف، مشيرة إلى منافسة المراكز التجارية العصرية مثل ''بيم'' التركية للمحلات المغربية.

يشــــار أن محلات البقالة العصرية التركية ''بيم'' رمزا للحضور التركي في المغرب، وتتطلع ''بيم'' التي توجد في المغرب منذ تسعة أعوام، إلى رفع عدد محلاتها من 400 حاليا إلى 500 محل في أفق 2019.