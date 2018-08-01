بريطانيا تسعى لتسريع وتيرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ﻿

أكد مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أمس السبت، أن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، سيتوجه إلى بروكسل الثلاثاء في محاولة لتسريع وتيرة محادثات الانسحاب من المجموعة

شوف تيفي و.م.ع

أكد مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أمس السبت، أن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، سيتوجه إلى بروكسل الثلاثاء في محاولة لتسريع وتيرة محادثات الانسحاب من المجموعة الأوروبية مع كبير مفاوضي المجموعة ''ميشيل بارنيي''.

وقال مكتب ماي في بيان له أنه ''سيجري بحث حل المسائل القليلة المتبقية المتعلقة بالانسحاب والتي لها صلة بمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ومواصلة المباحثات بشأن العلاقة في المستقبل''، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

ومن المنتظر أن تنشر بريطانيا الخميس المقبل، أول سلسلة من البيانات الفنية التي تهدف لمساعدة الأشخاص والشركات على الاستعداد في حالة عدم التوصل لاتفاق، كما سيلقي ''راب'' أيضا كلمة يحدد فيها الخطوط العريضة لخطط الحكومة لتخفيف الأخطار المحتملة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق وضمان الاستمرارية والاستقرار.