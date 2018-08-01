مصرع رئيس جماعة بإقليم تارودانت في حادثة سير خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الرئيس السابق للجماعة القروية ''أساكي'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تارودانت ''م ا م'' لقي مصرعه في حادثة سير خطيرة وقعت يوم أمس السبت بالطريق الوطنية رقم 10

شوف تيفي:تارودانت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الرئيس السابق للجماعة القروية ''أساكي'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تارودانت ''م ا م'' لقي مصرعه في حادثة سير خطيرة وقعت يوم أمس السبت بالطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تالوين وتازناخت.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فالهالك كان في رحلة خاصة على متن سيارته عبر الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تالوين وتازناخت وعند بلوغه لأحد المنعرجات الخطيرة فقد السيطرة على السيارة بفعل السرعة التي كان يقود بها لينحرف عن مساره وينقلب في مشهد وصف بالمروع على قارعة الطريق ما أدى لوفاته على الفور.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وتمت معاينة الحادثة، وأجري محضر رسمي في النازلة من أجل معرفة حيثياتها وملابساتها وأسباب وقوعها، فيما نقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات في انتظار تسليمه لأهله للشروع في مراسيم الدفن.

يشار أن، الراحل شغل منصب رئيس الجماعة خلال الفترة الجماعية 2009/2003، في ما اكتفى بحصد أصوات خلال الانتخابات الموالية منحت له منصب مستشار جماعي باسم حزب الأصالة والمعاصرة.