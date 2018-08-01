تعيين الدبلوماسي المغربي بدر الدين العلالي أمينا عاما مساعدا مكلفا بقطاع الاتصال والإعلام بالجامعة العربية ﻿

تم تعيين الدبلوماسي المغربي، السفير بدر الدين العلالي، أمينا عاما مساعدا مكلفا برئاسة قطاع الاتصال والاعلام بالجامعة العربية.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تم تعيين الدبلوماسي المغربي، السفير بدر الدين العلالي، أمينا عاما مساعدا مكلفا برئاسة قطاع الاتصال والاعلام بالجامعة العربية.

وجرى تعيين العلالي في هذا المنصب بقرار صدر عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وكان الدبلوماسي المغربي الذي التحق بالجامعة العربية سنة 2015، يشغل قبل ذلك منصب الأمين العام المساعد المكلف برئاسة قطاع الشؤون الاجتماعية.

وسبق للعلالي أن تولى منصب سفير الملك في كل من ماليزيا واستراليا. كما شغل قبل ذلك مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.