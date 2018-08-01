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فضيجة زنا محارم تهز جهة سوس: شاب يشتبه في اغتصابه لشقيقاته الثلاث | حوادث و حقوق

فضيجة زنا محارم تهز جهة سوس: شاب يشتبه في اغتصابه لشقيقاته الثلاث

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فضيجة زنا محارم تهز جهة سوس: شاب يشتبه في اغتصابه لشقيقاته الثلاث

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 10:37 فضيجة زنا محارم تهز جهة سوس: شاب يشتبه في اغتصابه لشقيقاته الثلاث | حوادث و حقوق
فضيجة زنا محارم تهز جهة سوس: شاب يشتبه في اغتصابه لشقيقاته الثلاث
بعد أيام قليلة من الفضيحة الأخلاقية التي هزت منطقة دار بوعزة ضواحي البيضاء والتي تشير إلى أن ''أبا''، تورط في اغتصاب ابنته الطفلة، اهتزت جهة سوس وبالتحديد دوار تدارت بجماعة سيدي بيبي بأشتوكة أيت

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من الفضيحة الأخلاقية التي هزت منطقة دار بوعزة ضواحي البيضاء والتي تشير إلى أن ''أبا''، تورط في اغتصاب ابنته الطفلة، اهتزت جهة سوس وبالتحديد دوار تدارت بجماعة سيدي بيبي بأشتوكة أيت باها، يوم أمس السبت، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شاب يشتبه في اغتصابه لشقيقاته الثلاث داخل إحدى الضيعات الفلاحية.

وحسب مصادر محلية فإن المعطيات الأولى الخاصة بهذه الفضيحة، تشير إلى أن الشاب تورط رفقة صديقه في اغتصاب شقيقاته القاصرات، مشيرة إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها، ومباشرة بعد تفجر هذه الفضيحة، دخل على الخط وقرر مساندة الضحايا.

وأبرز ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي، وبعد توصلها بإخبارية في الموضع، تمكنت من إيقاف الشاب وصديقه ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفضيحة الأخلاقية جهة سوس الضيعات الشقيقات الدرك الملكي

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