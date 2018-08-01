مُـــــثير .. ترامــب يُـــوقّف دعــم سوريا و يُعلن أن السعودية ستتكلف ﻿

فــي سابقة من نوعها صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريده له بأن الولايات المتحدة أنهت الدعم السنوي، الذي وصفه بالمثير للسخرية، لبرامج استقرار في سوريا بقيمة 230 مليون دولار.

شوف تيفي

فــي سابقة من نوعها صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريده له بأن الولايات المتحدة أنهت الدعم السنوي، الذي وصفه بالمثير للسخرية، لبرامج استقرار في سوريا بقيمة 230 مليون دولار.

وأشار ترامب فى تغريدته إلى أن السعودية ستتكفل بالدعم قائلا: ستبدأ المملكة العربية السعودية والدول الغنية الأخرى في الشرق الأوسط في سداد المدفوعات بدلا من الولايات المتحدة”، واختتم ترامب التغريده بقوله: أريد تطوير الولايات المتحدة وجيشنا والدول التي تساعدنا!.

وكانت المملكة السعودية أعلنت يوم الجمعة أنها ستقدم 100 مليون دولار كمساهمة لصالح التحالف الدولي للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المناطق التي حررت من تنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا.

جدير بالذكر أن ترامب هدد فى وقت سابق بالانسحاب من سوريا، وقال إن التدخل الأمريكي في سوريا مكلف، ويخدم مصالح دول أخرى، وإذا أرادت السعودية بقاء القوات الأمريكية هناك فعليها دفع تكاليف ذلك.