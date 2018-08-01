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إدارة الحموشي تقوم بتغيير جدري على رأس المنطقة الأمنية لأكادير

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 10:13 إدارة الحموشي تقوم بتغيير جدري على رأس المنطقة الأمنية لأكادير | بوليتيك
إدارة الحموشي تقوم بتغيير جدري على رأس المنطقة الأمنية لأكادير
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بإجراء تعديل على رأس المنطقة الأمنية لمدينة أكادير وذلك بإقدامها على تنقيل رئيسها ''مصطفى كمور'' إلى ولاية أمن الدار

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بإجراء تعديل على رأس المنطقة الأمنية لمدينة أكادير وذلك بإقدامها على تنقيل رئيسها ''مصطفى كمور'' إلى ولاية أمن الدار البيضاء.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة تخليق الإدارة العمومية وعلى رأسها إدارة الأمن الوطني وتجويد خدمات الشرطة المغربية وضخ دماء جديدة في إدارتها.

وأضافت ذات المصادر، أن ''عبد الله الياسيني'' العميد المركزي بولاية أمن أكادير، سيحل محل ''كمور'' وسيقوم بمهام رئيس المنطقة الأمنية لأكادير، بشكل مؤقت في انتظار تعيين رئيس جديد للمنطقة.

يشار أن ''مصطفى كمور'' سبق له أن شغل منصب رئيس المنطقة الأمنية لإنزكان، ورئيسا لمنطقة أمن بوجدور، قبل أن يصبح رئيسا لمنطقة أمن أكادير.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير إدارة الحموشي تنقيل رئيس المنطقة الأمنية كمور للدار البيضاء

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