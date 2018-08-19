بالصور..مغربية ولدات أصغر حاج بالديار المقدسة ﻿

أصغر حاج لهذه السنة هو ''مغربي''، وضعته والدته المغربية خلال الأسبوع الجاري، بإحدى مستشفيات المدينة المنورة، وذلك بإشراف طاقم طبي سعودي، وبتنسيق مع البعثة الطبية المغربية .

''شوف تيفي''

أصغر حاج لهذه السنة هو ''مغربي''، وضعته والدته المغربية خلال الأسبوع الجاري، بإحدى مستشفيات المدينة المنورة، وذلك بإشراف طاقم طبي سعودي، وبتنسيق مع البعثة الطبية المغربية .

وحسب المعطيات الخاصة بهذه ''الحاجة المغربية'' التي تم تداولها ببعض الصفحات الفيسبوكية، فإن المغربية المنحدرة من مدينة تارودانت، وبعد أن وضعت مولودها الذكر بالديار المقدسة تزامنا مع مناسك الحج، اختارت له اسم ''محمد'' تيمنا بالرسول ''محمد صلى الله عليه وسلم''.

وتفاعل آلاف المغاربة مع الصور المتداولة للرضيع، معبرين عن إعجابهم بها، متمنين لوالدته ولجميع المغاربة قضاء مناسك الحج في ظروف مناسبة.