هــــذه حقيقة إعــدام الناشطة السعودية إسـراء الغمغام ﻿

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعدام السلطات السعودية امرأة في الشارع، زاعمين أنها الناشطة السعودية إسراء الغمغمام.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعدام السلطات السعودية امرأة في الشارع، زاعمين أنها الناشطة السعودية إسراء الغمغمام.

لكن الحقيقة أن النيابة طالبت في 14 غشت بإعدام إسراء الغمغام، ولم يصدر بحقها أي حكم بعد.

أما الفيديو المتداول فهو لحظة إعدام ليلى بنت عبد المطلب باسم، وهي امرأة بورمية مقيمة في المملكة، نفذ فيها حكم الإعدام بقطع الرأس في يناير 2015، لاتهامها بالاعتداء الجنسي وقتل ابنة زوجها البالغة من العمر سبع سنوات.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية حينها بيانًا تبرر فيه الإعدام علنًا، بسبب ''شناعة الجرم المرتكب''، بينما كانت ليلى تصرخ قبل تنفيذ الحكم عليها ''أنا ما قتلت.. أنا ما قتلت!'' و''هذا ظلم''.