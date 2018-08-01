فيديو يشعل الفيسبوك.. شفار شدوه صحاب شرع اليد سلخوه مزيان ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد مثير، يوثق للحظة محاصرة لص من طرف مجموعة من المواطنين، انهالوا عليه بالضرب بعد إيقافه.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد مثير، يوثق للحظة محاصرة لص من طرف مجموعة من المواطنين، انهالوا عليه بالضرب بعد إيقافه.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس السبت، بإحدى المدن الشمالية، حيت تم إيقاف شاب منحدر من مدينة فاس، متلبسا بسرقة هاتف نقال، ما دفع بـ ''صحاب شرع اليد'' إلى محاصرته وضربه قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

وطالب نشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره نظرا لاحتوائه على عبارات نابية، بضرورة التوقف عن ضرب اللصوص، وتسليمه للمصالح الأمنية مباشرة بعد إيقافهم.