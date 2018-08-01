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أردوغان مرشح لزعامة العدالة والتنمية من جديد

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 03:00 أردوغان مرشح لزعامة العدالة والتنمية من جديد | بوليتيك
أردوغان مرشح لزعامة العدالة والتنمية من جديد
رشح حزب العدالة والتنمية التركي اليوم السبت، الرئيس رجب طيب أردوغان لزعامة الحزب من جديد.

شوف تيفي وكالات

رشح حزب العدالة والتنمية التركي اليوم السبت، الرئيس رجب طيب أردوغان لزعامة الحزب من جديد.

وحسب مصادر إعلامية تركية، رشح المؤتمر العادي السادس للحزب المنعقد في العاصمة أنقرة،قبل قليل، ''أردوغان'' لمنصب رئيس الحزب، حيث من المنتظر أن يصوت على تعديلات على قانونه الداخلي.

نفس المصادر، ذكرت بأن ''أردوغان'' أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على عدم انتساب الرئيس لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الدستورية الأخيرة.

وكان الحزب أعاد سنة 2017 انتخاب ''أردوغان'' رئيسا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في استفتاء 16 أبريل2017، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون منتسبا حزبيا.

الترشيح يأتي في وقت تمر فيه العلاقات التركية الأمريكية توترا متصاعدا، على خلفية اعتقال القس الأمريكي برانسون في تركيا، حيث يواجه تهمة التواطؤ مع قادة الانقلاب الفاشل في تركيا، في شخص مؤسس جمعية ''خدمة'' غولن، المقيم بأمريكا.

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