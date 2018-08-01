تاونات تحتضن الدورة ال 14 لمهرجان قمم الجبال ﻿

تحتضن مدينة تاونات ابتداء من أمس الجمعة 17غشت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل الدورة الـ 14 لمهرجان قمم الجبال، والذي يهدف إلى إبراز الرصيد الفني وصيانة وحماية التراث المادي واللامادي المغربي وجعله في

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تحتضن مدينة تاونات ابتداء من أمس الجمعة 17غشت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل الدورة الـ 14 لمهرجان قمم الجبال، والذي يهدف إلى إبراز الرصيد الفني وصيانة وحماية التراث المادي واللامادي المغربي وجعله في خدمة ومتناول الأجيال الحالية.

وأفاد بيان للمنظمين، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المهرجان شهد في يومه الأول، تنظيم ندوة فكرية حول ”واقع الأغنية المغربية“ بقاعة العروض دار الشباب الوحدة، فيما يشمل برنامج اليوم السبت ورشات في تقنيات كتابة الشعر الغنائي، ثم أمسية تراثية بعنوان ”الضيافة الجبلية“ بغابة أشقران بجماعة ''تفرانت'' بمشاركة مجموعة العيطة الجبلية ومجموعة الزوهري لفن العيطة والطبل والفولكلور الشعبي للهايت من منطقة تيسة، وفرقة التراث الكناوي من مدينة فاس.

وينظم مهرجان قمم الجبال، من قبل ''جمعية سفير للثقافة والتنمية'' بدعم من وزارة الثقافة والاتصال وبشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس، وعمالة ومجلس إقليم تاونات ووكالة تنمية أقاليم الشمال، وبتعاون مع مجلسي جماعتي تافرانت وتاونات.