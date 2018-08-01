فاجعة...مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة في حادثة سير خطيرة بتارودانت ﻿

لازالت حرب الطرق ببلادنا تحصد مزيدا من الارواح،حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم زوال اليوم السبت في حادثة سير خطيرة وقعت بدوار ''أيت حمو'' التابع لجماعة فريجة ضواحي مدينة تارودانت إثر وقوع اصطدام جد قوي

شوف تيفي:تارودانت

لازالت حرب الطرق ببلادنا تحصد مزيدا من الارواح،حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم زوال اليوم السبت في حادثة سير خطيرة وقعت بدوار ''أيت حمو'' التابع لجماعة فريجة ضواحي مدينة تارودانت إثر وقوع اصطدام جد قوي بين سيارة خاصة لأحد الأشخاص المقيمين بالديار الأوربية وسيارة أجرة.

وأسفر الحادث،حسب مصادر شوف تيفي، عن وفاة ثلاثة أشخاص بينهم سائق سيارة الأجرة وراكبين كانا معه، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة أحدهم إصابته حرجة استدعت نقله على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

ومن جانبها، استنفرت مصالح الدرك الملكي مختلف عناصرها رفقة الوقاية المدنية والسلطات المحلية وهرعوا لعين المكان حيث جرى نقل المصابين وجثث الضحايا نحو مستودع الأموات في الوقت الذي تم فيه فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيان وملابسات الحادث.