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بالصورة و الفيديو.. إيقاف أخطر مجرم مبحوث عنه وطنيا في منطقة البرنوصي زناتة

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 00:13 بالصورة و الفيديو.. إيقاف أخطر مجرم مبحوث عنه وطنيا في منطقة البرنوصي زناتة | حوادث و حقوق
بالصورة و الفيديو.. إيقاف أخطر مجرم مبحوث عنه وطنيا في منطقة البرنوصي زناتة
ألقت عناصر الدائرة الأمنية 37 القبض على أخطر مجرم يبلغ من العمر 22 سنة، بمنطقة البرنوصي، مساء يومه السبت.

شوف تيفي

ألقت عناصر الدائرة الأمنية 37 القبض على أخطر مجرم يبلغ من العمر 22 سنة، بمنطقة البرنوصي، مساء يومه السبت.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن عناصر الدائرة الأمنية 37، بعدما تلقت إخبارية تفيد بوجود المجرم الملقب بـ''ولد الخيرية'' في ضواحي الجمعية الخيرية التي تكفلت به في صغره، هرعت إلى نصب كمين مدروس بدقة لإلقاء القبض عليه، خاصة أنه صدرت في حقه عدة مذكرات بحث، تتعلق بارتكابه لجرائم ترتبط بالضرب والجرح الخطيرين.

وأضاف ذات المصدر، أن ''ولد الخيرية'' المبحوث عنه وطنيا، كان قد غاب عن الأنظار لمدة تفوق 6 أشهر.

وأشار المصدر، إلى أن ''ولد الخيرية'' أبدى مقاومة شرسة أثناء القبض عليه، حيث أراد أن يضرب عميد الشرطة بقارورة من زجاج، إلا أن العناصر الأمنية تدخلت وقامت بتصفيده ونقله إلى الدائرة الأمنية 37.

وأكد ذات المصدر أنه تم إشعار العميد المركزي ورئيس المنطقة ووكيل الملك، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار فتح تحقيق معمق حول الجرائم التي كان قد اقترفها وكان هاربا بسببها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إيقاف أخطر مجرم مبحوث عنه وطنيا منطقة البرنوصي زناتة

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