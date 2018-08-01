عمالة الرحامنة .. تتأهب لتفادي انقطاع الماء الشروب بمناسبة عيد الأضحى ﻿

عقد عامل إقليم الرحامنة اجتماعا طارئا، عشية اليوم السبت، مع مختلف المسؤولين على المدينة وخاصة مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء ومديري وكالتي الحوض المائي أم الربيع وتانسيفت، للوقوف على وضعية

شوف تيفي:

عقد عامل إقليم الرحامنة اجتماعا طارئا، عشية اليوم السبت، مع مختلف المسؤولين على المدينة وخاصة مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء ومديري وكالتي الحوض المائي أم الربيع وتانسيفت، للوقوف على وضعية التزود بالماء الشروب على مستوى الإقليم تزامنا مع عيد الأضحى.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أنه بعد الوقوف على تدارس تقدم مختلف المشاريع المرتبطة بالماء، وعلى الصعوبات التي تواجه البعض منها في الإقليم، تم الاتفاق على بعض الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها في هذه الفترة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تقرر إحداث لجنة لليقظة مشكلة من السلطات المحلية والمصالح الجماعية ومصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء لتتبع الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات في الوقت المناسب لتجنب أي انقطاعات طارئة.