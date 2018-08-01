تطورات جديدة حول غرق شابين في شاطئ ''تروك'' بمدينة الداخلة‎ ﻿

علمت ''شـوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن عناصر الوقاية المدنية تمكنوا، اليوم السبت، من انتشال جثة شاب تعرض يوم أول أمس الخميس للغرق رفقة صديقه بشاطئ ''تروك'' بــالنقطة الكيلومترية 25 شمال مدينة الداخلة.

شـــوف تــيفــي: يـحـيـى الـــغليــظ

علمت ''شـوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن عناصر الوقاية المدنية تمكنوا، اليوم السبت، من انتشال جثة شاب تعرض يوم أول أمس الخميس للغرق رفقة صديقه بشاطئ ''تروك'' بــالنقطة الكيلومترية 25 شمال مدينة الداخلة.

وحسب نفس المصادر، فإن الشاب الآخر الذي تعرض هو اللآخر للغرق، مازال في عداد المفقودين، في خليج وادي الذهب، في انتظار انتشال جثته.

هذا، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني بالداخلة قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بينما يواصل رجال الوقاية المدنية بحثهم عن جثة الشاب الآخر بخليج الداخلة.