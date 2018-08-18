فضلات الفئران وسط الخبز ببوجدور و الساكنة تستنكــر ﻿

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك'' صورة لخبز بوسطه فضلات الفئران، قيل أنه يباع بمحلات مدينة بوجدور.

شـــوف تــيفــي: بوجدور

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك'' صورة لخبز بوسطه فضلات الفئران، قيل أنه يباع بمحلات مدينة بوجدور.

وتداول النشطاء الفيسبوكيون الصورة على نطاق واسع، مؤكدين على أن الخبز الذي عثر بداخله على فضلات الفئران، يتم بيعه بأحد المخابز المعروفة على مستوى مدينة بوجدور، دون أي مراقبة أو الاهتمام بصحة المستهلك.

وطالب الفيسبوكيون، من الجهات المعنية التي تعنى بحماية المستهلك، أن تتدخل بشكل عاجل من أجل حماية المستهلكين بمدينة بوجدور، والتصدي لكل من يحاول التلاعب بصحة المستهلكين.