الجزائر تستعد لفتح معبر حدودي بينها وبين موريتانيا ﻿

تستعد الجزائر لفتح معبر حدودي بينها وبين موريتانيا ، وبالضبط في منطقة تيندوف.

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تستعد الجزائر لفتح معبر حدودي بينها وبين موريتانيا ، وبالضبط في منطقة تيندوف.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية ،''أنه من المقرر أن يدشن المعبر الحدودي البري الجديد الرابط بين الجزائر وموريتانيا بولاية تندوف، من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي رفقة نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله غدا الأحد''.

و أضاف ذات المصدر ، أن المعبر الحدودي الجديد يقع على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تيندوف، ويأتي تنفيذا لتوصيات الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة للبلدين المنعقدة في 20 دجنبر 2016 بالجزائر العاصمة''.

وأشار المصدر أن هذا المعبر يهدف حسب الداخلية الجزائرية إلى تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين من جهة وبين البلدين ودول غرب إفريقيا، فضلا عن كونه وسيلة ''لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يخدم مصالح الدولتين''.

جدير بالذكر أن فتح هذا المعبر يأتي في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق الحدود المغربية الجزائرية منذ 1994.