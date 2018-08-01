مفتش شرطة ممتاز يضطر لإطلاق النار ب ''تيفلت'' ﻿

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الأولى لمفوضية أمن تيفلت ، صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية نتيجة السكر والتخدير، وعرضا حياة المواطنين وعناصر

شوف تيفي و.م.ع

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الأولى لمفوضية أمن تيفلت ، صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية نتيجة السكر والتخدير، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بواسطة أسلحة بيضاء.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه بهما، بناء على إشعار حول قيامهما باعتراض سبيل مستعملي الطريق وتعريضهم للعنف باستعمال السلاح الأبيض، حيث أبدى أحدهما مقاومة شرسة في مواجهة عناصر الأمن، مما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه به على مستوى البطن.حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، يضيف المصدر ذاته، من ضبط المشتبه به رفقة شقيقه، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وذكر نفس البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه به الأول رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، فيما تم وضع شقيقه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.