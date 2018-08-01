 مفتش شرطة ممتاز يضطر لإطلاق النار ب ''تيفلت'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضلات الفئران وسط الخبز ببوجدور و الساكنة تستنكــر | مجتمع

فضلات الفئران وسط الخبز ببوجدور و الساكنة تستنكــر

الجزائر تستعد لفتح معبر حدودي بينها وبين موريتانيا | دولي

الجزائر تستعد لفتح معبر حدودي بينها وبين موريتانيا

وزارة التجهيز والنقل:أضرار الطريق الوطنية رقم 9 بين زاكورة وورزازات لا صلة لها بالأشغال المنجزة | مجتمع

وزارة التجهيز والنقل:أضرار الطريق الوطنية رقم 9 بين زاكورة وورزازات لا صلة لها بالأشغال المنجزة

اكتشاف فلكي مذهل يرجح وجود حياة خارج مجموعتنا الشمسية | دولي

اكتشاف فلكي مذهل يرجح وجود حياة خارج مجموعتنا الشمسية

المندوبية السامية للتخطيط : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,9 في المائة لشهر يوليوز 2018 | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,9 في المائة لشهر

مفتش شرطة ممتاز يضطر لإطلاق النار ب تيفلت | حوادث و حقوق

مفتش شرطة ممتاز يضطر لإطلاق النار ب ''تيفلت''

لموت ديال الضحك مع وزير الرياضة الكونغولي..طاح بعدما عطــى إشارة إنطلاق مباراة كرة قدم | بووز

لموت ديال الضحك مع وزير الرياضة الكونغولي..طاح بعدما عطــى إشارة إنطلاق مباراة كرة قدم

إيقاف شخصين قاما بسرقة منزل بالعيون وانهالا على صاحبه بالضرب | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين قاما بسرقة منزل بالعيون وانهالا على صاحبه بالضرب

مُـــــثير وبالفيـديو .. خروف تـــلاح من السطح وكان غادي ايـموت.. شوفو شنو وقع | بووز

مُـــــثير وبالفيـديو .. خروف تـــلاح من السطح وكان غادي ايـموت.. شوفو شنو وقع

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مفتش شرطة ممتاز يضطر لإطلاق النار ب ''تيفلت''

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 21:46 مفتش شرطة ممتاز يضطر لإطلاق النار ب تيفلت | حوادث و حقوق
مفتش شرطة ممتاز يضطر لإطلاق النار ب ''تيفلت''
اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الأولى لمفوضية أمن تيفلت ، صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية نتيجة السكر والتخدير، وعرضا حياة المواطنين وعناصر

شوف تيفي و.م.ع

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الأولى لمفوضية أمن تيفلت ، صباح اليوم السبت، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية نتيجة السكر والتخدير، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بواسطة أسلحة بيضاء.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه بهما، بناء على إشعار حول قيامهما باعتراض سبيل مستعملي الطريق وتعريضهم للعنف باستعمال السلاح الأبيض، حيث أبدى أحدهما مقاومة شرسة في مواجهة عناصر الأمن، مما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه به على مستوى البطن.حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، يضيف المصدر ذاته، من ضبط المشتبه به رفقة شقيقه، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وذكر نفس البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه به الأول رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، فيما تم وضع شقيقه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيفلت أمن جرائم رصاص

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إيقاف شخصين قاما بسرقة منزل بالعيون وانهالا على صاحبه بالضرب | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين قاما بسرقة منزل بالعيون وانهالا على صاحبه بالضرب

عــاجل و بالصور..العافية شعلات فمرسيديس كلاس فكــازا وهاشنو وقع للسائق | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصور..العافية شعلات فمرسيديس كلاس فكــازا وهاشنو وقع للسائق

بالفيديو.. القبض على بيدوفيل بحي البهجة بمراكش | حوادث و حقوق

بالفيديو.. القبض على بيدوفيل بحي البهجة بمراكش

حادثة سير بقصبة مهدية تسفر عن مقتل شخص واحد وعدد من الجرحى | حوادث و حقوق

حادثة سير بقصبة مهدية تسفر عن مقتل شخص واحد وعدد من الجرحى

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كناوة يجوبون شــوارع الدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

بالفيديو..كناوة يجوبون شــوارع الدارالبيضاء

سائقو الشاحنات من الحجم الكبير يطالبون بتدخل ملكــي بالبيضاء | خارج البلاطو

سائقو الشاحنات من الحجم الكبير يطالبون بتدخل ملكــي بالبيضاء

لقطة اليوم من شوارع البيضاء ..كيكابــري بالكــواد | خارج البلاطو

لقطة اليوم من شوارع البيضاء ..كيكابــري بالكــواد

بالفيديو..مختل عقلي شعل العافية فدارهم بالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..مختل عقلي شعل العافية فدارهم بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

فضلات الفئران وسط الخبز ببوجدور و الساكنة تستنكــر | مجتمع
منذ 2 دقائق

فضلات الفئران وسط الخبز ببوجدور و الساكنة تستنكــر

الجزائر تستعد لفتح معبر حدودي بينها وبين موريتانيا | دولي

الجزائر تستعد لفتح معبر حدودي بينها وبين موريتانيا

وزارة التجهيز والنقل:أضرار الطريق الوطنية رقم 9 بين زاكورة وورزازات لا صلة لها بالأشغال المنجزة | مجتمع

وزارة التجهيز والنقل:أضرار الطريق الوطنية رقم 9 بين زاكورة وورزازات لا صلة لها بالأشغال المنجزة

اكتشاف فلكي مذهل يرجح وجود حياة خارج مجموعتنا الشمسية | دولي

اكتشاف فلكي مذهل يرجح وجود حياة خارج مجموعتنا الشمسية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.