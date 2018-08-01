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إيقاف شخصين قاما بسرقة منزل بالعيون وانهالا على صاحبه بالضرب

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 20:54 إيقاف شخصين قاما بسرقة منزل بالعيون وانهالا على صاحبه بالضرب | حوادث و حقوق
إيقاف شخصين قاما بسرقة منزل بالعيون وانهالا على صاحبه بالضرب
قام شخصان بالهجوم على منزل سكني وانهالا على صاحبه بالضرب المبرح أمس الجمعة بالعيون.

شوف تيفي

قام شخصان بالهجوم على منزل سكني وانهالا على صاحبه بالضرب المبرح أمس الجمعة بالعيون.

وحسب مصادر لـشوف تيفي، فإن، المعنيين بالأمر، أقدما على سرقة هاتف نقال صاحب المنزل وبعض وثائقه الشخصية.

وأَضافت مصادرنا، أن صاحب المنزل تقدم بشكاية لدى الدائرة السادسة للشرطة بولاية أمن العيون بخصوص السرقة والاعتداء اللذان تعرضا لهما.

وبناء على ذلك، قامت عناصر الدائرة المذكورة بمجموعة من الأبحاث والتحريات أسفرت عن إيقاف المشتكى بهما مساء أمس الجمعة حيث تبين أن أحدهما مبحوث عنه من أجل قضية أخرى تتعلق بالسرقة والمشاركة وعدم التبليغ عن وقوع جناية.

وفور القبض عليهما، تم الاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية على أن يقول القضاء كلمته.

 

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي الضرب سرقة العيون الهجوم

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