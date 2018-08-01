 الجامعة الوطنية للتعليم تعلن انضمامها لاعتصام الأساتذة المتعاقدين نهاية هذا الشهر ﻿
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الجامعة الوطنية للتعليم تعلن انضمامها لاعتصام الأساتذة المتعاقدين نهاية هذا الشهر

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 20:42 الجامعة الوطنية للتعليم تعلن انضمامها لاعتصام الأساتذة المتعاقدين نهاية هذا الشهر | مجتمع
الجامعة الوطنية للتعليم تعلن انضمامها لاعتصام الأساتذة المتعاقدين نهاية هذا الشهر
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي بـفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية، يتجاوز الاختلالات القائمة ويضع حدا للاحتقان القائم بما يخدم المدرسة

شوف تيفي

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي بـفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية، يتجاوز الاختلالات القائمة ويضع حدا للاحتقان القائم بما يخدم المدرسة العمومية ويساهم في إخراجها من الوضعية الحالية.

كما طالبت النقابة في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، ''جعل قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أولويات الحوار لإيجاد حل يضمن لهذه الفئة حقها في الإدماج ضمن سلك الوظيفة العمومية''.

كما جددت النقابة، وفق ذات البلاغ، ''رفضها لصيغة العمل بالعقدة كحل لسد أزمة الخصاص الذي تعاني منه المنظومة التربوية''، رافضة في ذات السياق ''تمرير الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتهريبها بعيدا عن الممثلين الحقيقيين للأسرة التعليمية''.

وقررت الجامعة الوطنية للتعليم، ''مساندتها لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق الإدماج وتجاوز الحيف القانوني والحقوقي الذي طال هذه الفئة الموكول إليها النهوض بالمدرسة العمومية''.

ودعت النقابة مناضليها ومناضلاتها المشاركة المكثفة في معركة 29 و30 غشت بالرباط دفاعا عن الحق في الإدماج. 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الجامعة الوطنية للتعليم انضمام اعتصام الأساتذة المتعاقدين نهاية الشهر

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