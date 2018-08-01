إيطـاليا في حـداد وطنــي بعد حادث انهيار جسـر جنـوى ﻿

شهدت مدينة جنوى الإيطالية، اليوم السبت، جنازة رسمية بحضور كبار المسؤولين السياسيين الإيطاليين لعدد من ضحايا حادث انهيار الجسر الذي أودى بحياة 38 شخصا حسب حصيلة رسمية مؤقتة.

شوف تيفي

شهدت مدينة جنوى الإيطالية، اليوم السبت، جنازة رسمية بحضور كبار المسؤولين السياسيين الإيطاليين لعدد من ضحايا حادث انهيار الجسر الذي أودى بحياة 38 شخصا حسب حصيلة رسمية مؤقتة.

واختارت عائلات بعض الضحايا تنظيم جنازات خاصة لهم، مقاطعة بذلك مبادرة الحكومة، وذكرت صحيفة "لا ستامبا" أن عائلات 17 قتيلا على الأقل فضلت عدم المشاركة في مراسم التشييع الرسمية.

وبلغت الحصيلة الرسمية الموقتة لضحايا انهيار الجسر حتى الخميس 38 قتيلا، بينما ما زال عشرة جرحى يعالجون في المستشفى، بينهم ستة في حالة الخطر، وفي الوقت نفسه ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن خمسة أشخاص مفقودين قد يكونوا تحت أنقاض الجسر بعد أربعة أيام على الكارثة.

وفي قاعة كبيرة في جنوى وتمهيدا للقداس على أوراح الضحايا، اصطفت توابيت 18 شخصا أحدها باللون الأبيض لطفل، وقد غطيت بالورود وتحمل صور أو أسماء القتلى.

وعبر أسقف جنوى أنجيلو بانياسكو الذي سيترأس القداس عن "احترامه الكامل لمن اختار ألا يشارك في مراسم جنازة الدولة"، و قد تم تشييع بعض الضحايا يوم الجمعة في مدن إيطالية أخرى.

وفي يوم الحداد الوطني على الضحايا، سيتم إطفاء الأضواء التي تنير المباني الرمزية في روما مثل الكوليسيوم وفونتانا دي تريفي وغيرها، من الساعة 22,00 إلى الساعة 23,00 بتوقيت غرينيتش.

وأعلنت الحكومة الإيطالية الجمعة أن إجراءات إلغاء اجتياز مقطع جنوى من الطريق السريع بدأت رسميا بإرسال رسالة الكترونية إلى الشركة المشغلة.

وفي بيان نشر مساء الجمعة، قال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي إنه لدى الشركة المشغلة "اوتوسترادي بير ليتاليا" 15 يوما لتقديم ردها.

وتعليقا على معلومات أفادت أن الشركة مستعدة لإعادة بناء الجسر على نفقتها، قال كونتي إن حكومته ستجري تقييما للاقتراح إذا تم تقديمه رسميا "كتعويض مؤقت عن الأضرار"، لكنه ليس كافيا.