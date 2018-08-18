بطانية'' خاصة بوزارة الصحة تستغل كغطاء لسيارة تثير ضجة بتارودانت'' ﻿

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يومه السبت صورة مثيرة، تظهر ''بطانية'' تحمل شعار وزارة الصحة، وتغطي سيارة خاصة بتارودانت.

شوف تيفي:تارودانت

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يومه السبت صورة مثيرة، تظهر ''بطانية'' تحمل شعار وزارة الصحة، وتغطي سيارة خاصة بتارودانت.

وحسب ناشري الصورة فقد تم التقاطها من وسط مربد أحد المستوصفات المحلية التابعة ترابيا لإقليم تارودانت.

وأكد النشطاء الفيسبوكيون أن السيارة المغطاة ببطانية وزارة الصحة تعود لإحدى الممرضات التي تشتغل بمستوصف محلي.

وأثارت الصورة موجة من ردود الفعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استهجنوا هذا الفعل الذي أقدمت عليه الممرضة بتغطية سيارتها ببطانية المستوصف لحمايتها من أشعة الشمس الحارقة.

وطالب آخرون من الوزارة الوصية بفتح تحقيق حول حيثيات وملابسات هذه الواقعة ومحاسبة كل من يستغل ممتلكات وتجهيزات الدولة لأغراض شخصية، غير تلك التي خصصت لها، والمتمثلة في تغطية المرضى عوض السيارات تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.