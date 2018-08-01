بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم ''أضحية العيد'' للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء ﻿

كشف الشيخ محمد الفيزازي رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ أن قوله تعالى : ''لا يكلف الله نفسا إلا وسعها'' أي أن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها مبرزا أن حُكم الأضحية سنة مؤكدة لمن يستطيع ولمن له

شوف تيفي

كشف الشيخ محمد الفيزازي رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ أن قوله تعالى : ''لا يكلف الله نفسا إلا وسعها'' أي أن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها مبرزا أن حُكم الأضحية سنة مؤكدة لمن يستطيع ولمن له القدرة المالية في حق المسلم البالغ وصاحب الأسرة وإن لم يستطع فقد رُفع عنه التكليف .

وأضـــاف محمد الفيزازي في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' بالقول : '' طبعا يجوز للفقير أن يقترض الدّين ويشتري الأضحية إن كان قادرا على رده أما أن يقترض بالربا فهذا أمر لا يجوز...'' مشيرا أنه ''كثر في هذا الزمان من يقترض من البنوك الريبوية لأجل شراء أضحية العيد والأصل أنه إذا استعرضنا التكافل الاجتماعي فالأصل أن الأغنيــاء يذبحون ويتصدقون لمن ليس لهم القدرة على شراء الأضحية، ومن ثم يرفع هذا الحرج الذي وبدون شك واقــع ...''

واسترســل ذات المتحدث : ''هذا الحرج يقع فيه الفقراء وتقع فيه الزوجـــة وبنات وأبناء الفقير والضغظ الاجتماعي الذي يجعل أبناء الفقراء ينظرون نظرة بؤس، وهذا ليس من أخلاق المسلمين في شيء، فمن لا سعة له على أضحية العيد لا حرج عليه ...''

واختتـــم بالقول : '' نقوم بهذه الشعيرة الإسلامية كما يريد ربنا بدون ربا وبدون تكلف في اقتراض المال من هذا أو ذاك '' مبرزا أن الفقر ''غير مكلف شرعا وعرفا وواقعا بصفة نهائية والذين لهم سعة يجب أن يتصدقوا ''.