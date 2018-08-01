 بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم ''أضحية العيد'' للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب | مجتمع

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب

بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم أضحية العيد للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء | مجتمع

بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم ''أضحية العيد'' للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء

﻿الفيلم المغربي صمت الزنازين يشارك في المهرجان الإفريقي للسينما في فرنسا | ثقافة و فنون

﻿الفيلم المغربي ''صمت الزنازين'' يشارك في المهرجان الإفريقي للسينما في فرنسا

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة | مجتمع

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة

القضـاء الإسباني يفتح ملف العاملات المغربيات و تعرضهن لـ الانتهاكات الجنسية في حقول الفراولة | دولي

القضـاء الإسباني يفتح ملف العاملات المغربيات و تعرضهن لـ ''الانتهاكات الجنسية'' في حقول الفراولة

أكثر من 46 جمعية تلتئم بتافروات من أجل مناقشة إشكالات التنمية بالعالم القروي | مجتمع

أكثر من 46 جمعية تلتئم بتافروات من أجل مناقشة إشكالات التنمية بالعالم القروي

الإفراج عن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر | بوليتيك

الإفراج عن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر

بالفيديو.. مبادرة رائعة.. شباب مغاربة يحتفلــون بعيد ميلاد الملك | بوليتيك

بالفيديو.. مبادرة رائعة.. شباب مغاربة يحتفلــون بعيد ميلاد الملك

بالفيديو.. القبض على بيدوفيل بحي البهجة بمراكش | حوادث و حقوق

بالفيديو.. القبض على بيدوفيل بحي البهجة بمراكش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم ''أضحية العيد'' للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 19:20 بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم أضحية العيد للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء | مجتمع
بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم ''أضحية العيد'' للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء
كشف الشيخ محمد الفيزازي رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ أن قوله تعالى : ''لا يكلف الله نفسا إلا وسعها'' أي أن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها مبرزا أن حُكم الأضحية سنة مؤكدة لمن يستطيع ولمن له

شوف تيفي

كشف الشيخ محمد الفيزازي رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ أن قوله تعالى : ''لا يكلف الله نفسا إلا وسعها'' أي أن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها مبرزا أن حُكم الأضحية سنة مؤكدة لمن يستطيع ولمن له القدرة المالية في حق المسلم البالغ وصاحب الأسرة وإن لم يستطع فقد رُفع عنه التكليف .

وأضـــاف محمد الفيزازي في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' بالقول : '' طبعا يجوز للفقير أن يقترض الدّين ويشتري الأضحية إن كان قادرا على رده أما أن يقترض بالربا فهذا أمر لا يجوز...'' مشيرا أنه ''كثر في هذا الزمان من يقترض من البنوك الريبوية لأجل شراء أضحية العيد والأصل أنه إذا استعرضنا التكافل الاجتماعي فالأصل أن الأغنيــاء يذبحون ويتصدقون لمن ليس لهم القدرة على شراء الأضحية، ومن ثم يرفع هذا الحرج الذي وبدون شك واقــع ...''

واسترســل ذات المتحدث : ''هذا الحرج يقع فيه الفقراء وتقع فيه الزوجـــة وبنات وأبناء الفقير والضغظ الاجتماعي الذي يجعل أبناء الفقراء ينظرون نظرة بؤس، وهذا ليس من أخلاق المسلمين في شيء، فمن لا سعة له على أضحية العيد لا حرج عليه ...''

واختتـــم بالقول : '' نقوم بهذه الشعيرة الإسلامية كما يريد ربنا بدون ربا وبدون تكلف في اقتراض المال من هذا أو ذاك '' مبرزا أن الفقر ''غير مكلف شرعا وعرفا وواقعا بصفة نهائية والذين لهم سعة يجب أن يتصدقوا ''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الرباط الفيزازي محمد أضحية العيد الفقراء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب | مجتمع

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة | مجتمع

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة

أكثر من 46 جمعية تلتئم بتافروات من أجل مناقشة إشكالات التنمية بالعالم القروي | مجتمع

أكثر من 46 جمعية تلتئم بتافروات من أجل مناقشة إشكالات التنمية بالعالم القروي

توقيف امرأة منقبة متورطة في ترويج الأقراص المخدرة بفاس | مجتمع

توقيف امرأة منقبة متورطة في ترويج الأقراص المخدرة بفاس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كساب من وجــدة يحذر المغاربة من شراء الأضحية بشكل عشوائي | خارج البلاطو
منذ 56 دقيقة

كساب من وجــدة يحذر المغاربة من شراء الأضحية بشكل عشوائي

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكيةبالفيديو..تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | شوف الصحافة

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكيةبالفيديو..تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

ساكنة تطوان تحتج على الارتفاع الصاروخي لأضاحي العيد | خارج البلاطو

ساكنة تطوان تحتج على الارتفاع الصاروخي لأضاحي العيد

بــرافو شاب مغربي يستغل مناسبة عيد الأضحى عبر المهن الموسمية | خارج البلاطو

بــرافو شاب مغربي يستغل مناسبة عيد الأضحى عبر المهن الموسمية

﻿

آخر المستجدات

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب | مجتمع
منذ 26 دقيقة

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب

بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم أضحية العيد للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء | مجتمع

بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم ''أضحية العيد'' للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء

﻿الفيلم المغربي صمت الزنازين يشارك في المهرجان الإفريقي للسينما في فرنسا | ثقافة و فنون

﻿الفيلم المغربي ''صمت الزنازين'' يشارك في المهرجان الإفريقي للسينما في فرنسا

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة | مجتمع

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.