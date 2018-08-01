﻿الفيلم المغربي ''صمت الزنازين'' يشارك في المهرجان الإفريقي للسينما في فرنسا ﻿

اختير الفيلم التسجيلي ''صمت الزنازين'' للمخرج الألماني – المغربي المقيم في برلين، محمد نبيل، للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة من المهرجان الإفريقي للسينما في مدينة تولوز الفرنسية،

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اختير الفيلم التسجيلي ''صمت الزنازين'' للمخرج الألماني – المغربي المقيم في برلين، محمد نبيل، للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة من المهرجان الإفريقي للسينما في مدينة تولوز الفرنسية، والتي تنظم في الفترة الممتدة بين 29 غشت إلى 2 شتنبر.

وتدور أحداث فيلم ''صمت الزنازين'' عن ما يحدث للنساء السجينات خلف أسوار السجون المغربية، حيث أنجز محمد نبيل مقابلات مع سجينات داخل الزنازين، ومع أخريات عشن تجربة السجن في الماضي.

وشارك الفيلم في المهرجان التسجيلي الدولي في العاصمة البريطانية لندن، وفي مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وحصل على تنويه الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة في شهر مارس الماضي.

ويعد ''صمت الزنازين'' العمل السينمائي الثالث للمخرج محمد نبيل بعد فيلمي ''أحلام نساء'' و''جواهر الحزن'' اللذين شاركا في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصدا عدة جوائز.