لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة ﻿

بشرى شرية، في عقدها الرابع تشتغل '' طيابة '' في حمام شعبي بدوام نصف نهار. تقطن بمدينة بركان.. هي التي فجرت فضيحة كاميرات حمام بركان. قناة '' شوف تيفي '' تلتقي بها وتنصت لتفاصليها وسردها لوقائع الفضيحة

'' شوف تيفي '' : بركان

بشرى شرية، في عقدها الرابع تشتغل '' طيابة '' في حمام شعبي بدوام نصف نهار. تقطن بمدينة بركان.. هي التي فجرت فضيحة كاميرات حمام بركان. قناة '' شوف تيفي '' تلتقي بها وتنصت لتفاصليها وسردها لوقائع الفضيحة الكاميرات على لسانها. تتحدث في البداية عن علاقتها بصاحب الحمام عبدالمجيد قائلة '' هذا مشكلي مع صاحب الحمام.. نادني لغسل السمك.. بعدما أكملته من الإعداد.. ناديته مرارا وتكرارا.. باسمه واسي مجيد.. قلت في نفسي ربما خرج للصلاة.

نزلت من السطح لأضعه بمنزله.. دخلت المنزل رأيت تلفزة كبيرة بها مجموعة من الإطارات كل كاميرا تركز على شيء معين... بإطار أسفل الشاشة ظهر لي نساء عاريات من الحمام..مستحمة تضع الفوطا بينما الأخريات عاريات. حينما رأيت تلك المشاهد المخجلة تألمت كثيرا .. جاءتني الصدمة.. سقط السمك من يدي.. انتابني نوع ن الخوف'' تضيف'' خرج من الدوش/ المرحاض مذعورا بدأت ألتقط السمك المتساقط على الأرض.. بنوع من السب والشتم صار صاحب الحمام يشتمني : من سمح لك بالدخول إلى هنا؟؟؟ شدني بنوع الحزم من كثفي الأيسر وعلامات الغضب تتطاير من وجهه. سألني هل رأت/ شاهدت شيئا؟ قلت له : '' لم أرى أي شيء..أقسمت بأولادي بأنني لم أرى أي شيء. كررت القسم أكثر من مرة و خرجت من المنزل مذعورة وأنا أردد أنني لم أرى أي شيء ''..

تكمل سرد وقائع الفضيحة '' في الأسفل التقيت بالمشرفة على الحمام واسمها '' (ادريسية ) كان لون وجهي ممتقعا وقلت لها أريد أن أحدثك عن شيء خطير. قلت لها '' مول الحمام كيتفرج فينا وكيتفرج في كل النساء المستحمات العاريات ''. قالت لي : هذا الأمر لا يهمني ''.

بعد يوم من التفكير.. عادت بشرى للحمام وجدت الطيبات في استقبالها عند مدخل الحمام بالشتم حيث اتهموما بالشكامة.. ودارت معركة النساء '' الطيبات'' فيما بينهن.. تختم بشرى قولها '' تم الاعتداء عليا وتهديدي وبعد الخصام قصدت الشرطة لأقدم إفادتي بكل شيء. واتهموني بالمقابل بالسرقة. لا أريد سوى إظهار الحق والحقيقة كاملة ''.