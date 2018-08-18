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أكثر من 46 جمعية تلتئم بتافروات من أجل مناقشة إشكالات التنمية بالعالم القروي

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 18:40 أكثر من 46 جمعية تلتئم بتافروات من أجل مناقشة إشكالات التنمية بالعالم القروي | مجتمع
أكثر من 46 جمعية تلتئم بتافروات من أجل مناقشة إشكالات التنمية بالعالم القروي
تمكنت جمعية ''تيفاوين'' الساهرة على تنظيم مهرجان تيفاوين بتافراوت على جمع اتحاد الجمعيات التنموية لأملن/ تافراوت في لقاء تواصلي اجتمعت من خلاله حوالي 46 جمعية ممثلة للنسيج الجمعوي بالمنطقة لتدارس

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت جمعية ''تيفاوين'' الساهرة على تنظيم مهرجان تيفاوين بتافراوت على جمع اتحاد الجمعيات التنموية لأملن/ تافراوت في لقاء تواصلي اجتمعت من خلاله حوالي 46 جمعية ممثلة للنسيج الجمعوي بالمنطقة لتدارس عدد من الإشكالات العميقة التي تعيق تنزيل مخططات التنمية المجالية بالمنطقة مع مجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين .
وكان اللقاء فرصة لتنوير الرأي العام المحلي والجهوي والوطني بما تعيشه بلدة ''الوزراء'' من تهميش وإقصاء وغياب برامج تنموية تنتشل مداشر وقرى تافراوت من الفقر والهشاشة التي تنخر الجسم التافروتي.

وعرف اللقاء حضور مجموعة من المسؤولين والمشرفين على تدبير الشأن المحلي يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت ورئيس المجلس الجماعي لأملن والذين أثروا النقاش بمدخلات تصب في خانة الرفع من المشاريع الموجهة للعالم القروي بشراكة وبتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني لما لها من دور فعال في رسم خريطة الطريق نحو تنمية المجالات القروية المهمشة.

ومن بين المشاريع والإشكالات التي تم التطرق لها هو وضع استراتيجية مستقبلية انطلاقا من الإمكانيات المتاحة، وتعبئة الموارد، وجميع الشركاء والفاعلين في الشأن العام على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي و الوطني، وذلك لدعم التمدرس والأعمال الاجتماعية من أجل تعبئة الموارد المالية الكافية لتسيير مرفق النقل المدرسي بجماعة أملن.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تافراوت اتحاد جمعيات أملن فيستفال تيفاوين يجمع 46 جمعية مناقشة إشكالات التنمية العالم القروي

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