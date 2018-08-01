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الإفراج عن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 18:37 الإفراج عن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر | بوليتيك
الإفراج عن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر
تم الإفراج عن الناشطة الحقوقية ومنسقة حركة ''مالي'' للحريات الفردية، بعدما تم تقديمها صباح اليوم السبت 18 غشت أمام الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

شوف تيفي

تم الإفراج عن الناشطة الحقوقية ومنسقة حركة ''مالي'' للحريات الفردية، بعدما تم تقديمها صباح اليوم السبت 18 غشت أمام الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

وحسب ما أعلنته الحركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإنه ''تم الإفراج عن ابتسام لشكر زوال يومه السبت 18 غشت''.

ولم يتضح بعد، إذا ما كانت النيابة العامة قد قررت متابعة ابتسام لشكر في حالة سراح، أم لا.

وأكدت مصادر مطلعة أن ابتسام لشكر تمت متابعتها بتهمة ''السكر العلني البين وإحداث الفوضى وإزعاج راحة المواطنين''، حسب ذات المصادر.

وكانت حركة ''مالي'' قد أفادت في وقت سابق عبر ذات الصفحة، ''أن ابتسام لشكر تعرضت للاعتداء في المدينة العتيقة بالرباط”، واحتجزت ظلما في مركز الشرطة بينما كانت تريد تقديم شكوى ضد مهاجميها بالسكاكين''.

 

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شوف تيفي المغرب الإفراج الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر

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