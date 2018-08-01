بالفيديو.. مبادرة رائعة.. شباب مغاربة يحتفلــون بعيد ميلاد الملك ﻿

استلهم شباب مغاربة فكرة احتفالات اليوبيل من ملكة بريطانيا التي تحتفل بتقليد اليوبيل السنوي عبر إطلاق مبادرة خمسة و خميس وهي عبارة عن سلسة احتفالات بمناسبة الذكرى الخامسة و الخمسين لميلاد الملك

شوف تيفي

استلهم شباب مغاربة فكرة احتفالات اليوبيل من ملكة بريطانيا التي تحتفل بتقليد اليوبيل السنوي عبر إطلاق مبادرة خمسة و خميس وهي عبارة عن سلسة احتفالات بمناسبة الذكرى الخامسة و الخمسين لميلاد الملك محمد السادس.

و ستشمل هاته المبادرة إطلاق فيديوهات تحمل رسائل من المواطنين للملك لتهنئته بعيد ميلاده وكذلك اختيار 55 شابة و شابا يقومون بمبادرات إيجابية على صعيد العالم القروي و داخل الجمعيات المحلية حيث سيتم التعريف بهم من خلال المحتوى الرقمي عبر صفحات المبادرة بالفيسبوك و الإنستغرام و ذلك لتشجيع الشباب على أن يحذوا حذوهم و الاستثمار في مبادرات تعود عليهم بالنفع وعلى منطقتهم .

وأكد مراد العجوطي المنسق العام للمبادرة في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' أن الهدف هو شكر الملك محمد السادس وما قدمه من أوراش كبرى من أجل الرقي بالمغرب ، وحث الشباب على الانخراط في الشأن العام و بعث رسائل إيجابية تشجع الشباب على مواكبة المؤسسة الملكية في السير قدما بتنمية البلاد.

المبادرة تشمل كذلك التنقل إلى إعداديات و مدارس مع مجموعة من كبار مديري المؤسسات العمومية و الخاصة و الفنانين إلى المدارس القروية و الإعداديات من أجل توجيه الشباب حول مسارات النجاح المهني و إعطائهم نصائح والتعريف بالفرص التي يمكن أن تتاح لهم التي يمكنهم الاستفادة منها لتنتهي باحتفالات فنية تتوج هاته المبادرات.