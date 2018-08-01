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حكومة العثماني تتدارس مشروع قانون الخدمة العسكرية للشباب المغربي

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 17:38 حكومة العثماني تتدارس مشروع قانون الخدمة العسكرية للشباب المغربي | بوليتيك
حكومة العثماني تتدارس مشروع قانون الخدمة العسكرية للشباب المغربي
ستعقد حكومة سعد الدين العثمائي مجلسا حكوميا يوم الإثنين المقبل، في ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث ستطرح خلاله الحكومة نقطة أعمال وحيدة للمناقشة والتدارس، تهم قانون الخدمة العسكرية.

شوف تيفي

ستعقد حكومة سعد الدين العثمائي مجلسا حكوميا يوم الإثنين المقبل، في ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث ستطرح خلاله الحكومة نقطة أعمال وحيدة للمناقشة والتدارس، تهم قانون الخدمة العسكرية.

وترك مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الأمانة العامة للحكومة عبر موقعها الرسمي يوم أمس الجمعة، تساؤلات لدى الشارع المغربي، خصوصا وأن المجلس الحكومي يأتي سابقا لموعده، كما سيليه مجلس وزاري يرأسه الملك محمد السادس، قبل خطابه الذي سيلقيه في نفس اليوم.

ويلف الغموض مشروع القانون الذي ستتدارسه الحكومة، حيث لم يتم التفصيل فيه، وهو ما يطرح تساؤلا إن كان المشروع يحمل بند التجنيد الإجباري، أم أن الخدمة العسكرية ستكون بصيغة أخرى.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قد أوقفت العمل بالتجنيد الإجباري سنة 2006، بناء على أوامر الملك محمد السادس، حيث أوضحت الحكومة حينها أن القرار يأتي سيرا مع نفس الخطوة التي اتخذتها مجموعة من الدول ساعتها.

 

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