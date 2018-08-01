أمريكي يقتل زوجته وابنتيه ويوهم الشرطة بفقدانهن ﻿

في واقعة غريبة وجد صادمة، أقدم زوج أمريكي يبلغ من العمر 33 سنة على قتل زوجته وطفلتيه الصغيرتين قبل أن يوهم الشرطة الأمريكية بأنهن مفقودات.

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في واقعة غريبة وجد صادمة، أقدم زوج أمريكي يبلغ من العمر 33 سنة على قتل زوجته وطفلتيه الصغيرتين قبل أن يوهم الشرطة الأمريكية بأنهن مفقودات.

وحسب ما نشرته قناة فوكس نيوز فإن الزوج أخبر الصحافيين، يوم الإثنين 13غشت الجاري، أن زوجته توقفت عن الرد على مكالماته الهاتفية، ولم تظهر في عيادة الطبيب التي كان من المفترض أن تذهب إليها مع ابنتيه.

وأضافت وسائل إعلام دولية، أنه وبفضل التحقيقات التي باشرتها الشرطة الأمريكية، تبين أن الزوج وضع حدا لحياة زوجته وابنتيه في البيت، ثم أخرج جثثهن في أكياس قمامة.

هذا وبعد اعتراف الزوج بالمنسوب إليه، والذي صرح أنه قتل زوجته وابنتيه بعد نشوب خلاف بينه وبين الهالكة، وجهت له الشرطة تهمة القتل الثلاثي ومحاولة تضليل التحقيق.