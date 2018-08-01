 أمريكي يقتل زوجته وابنتيه ويوهم الشرطة بفقدانهن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب | مجتمع

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب

بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم أضحية العيد للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء | مجتمع

بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم ''أضحية العيد'' للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء

﻿الفيلم المغربي صمت الزنازين يشارك في المهرجان الإفريقي للسينما في فرنسا | ثقافة و فنون

﻿الفيلم المغربي ''صمت الزنازين'' يشارك في المهرجان الإفريقي للسينما في فرنسا

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة | مجتمع

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة

القضـاء الإسباني يفتح ملف العاملات المغربيات و تعرضهن لـ الانتهاكات الجنسية في حقول الفراولة | دولي

القضـاء الإسباني يفتح ملف العاملات المغربيات و تعرضهن لـ ''الانتهاكات الجنسية'' في حقول الفراولة

أكثر من 46 جمعية تلتئم بتافروات من أجل مناقشة إشكالات التنمية بالعالم القروي | مجتمع

أكثر من 46 جمعية تلتئم بتافروات من أجل مناقشة إشكالات التنمية بالعالم القروي

الإفراج عن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر | بوليتيك

الإفراج عن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر

بالفيديو.. مبادرة رائعة.. شباب مغاربة يحتفلــون بعيد ميلاد الملك | بوليتيك

بالفيديو.. مبادرة رائعة.. شباب مغاربة يحتفلــون بعيد ميلاد الملك

بالفيديو.. القبض على بيدوفيل بحي البهجة بمراكش | حوادث و حقوق

بالفيديو.. القبض على بيدوفيل بحي البهجة بمراكش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

أمريكي يقتل زوجته وابنتيه ويوهم الشرطة بفقدانهن

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 17:34 أمريكي يقتل زوجته وابنتيه ويوهم الشرطة بفقدانهن | دولي
أمريكي يقتل زوجته وابنتيه ويوهم الشرطة بفقدانهن
في واقعة غريبة وجد صادمة، أقدم زوج أمريكي يبلغ من العمر 33 سنة على قتل زوجته وطفلتيه الصغيرتين قبل أن يوهم الشرطة الأمريكية بأنهن مفقودات.

شوف تيفي

في واقعة غريبة وجد صادمة، أقدم زوج أمريكي يبلغ من العمر 33 سنة على قتل زوجته وطفلتيه الصغيرتين قبل أن يوهم الشرطة الأمريكية بأنهن مفقودات.

وحسب ما نشرته قناة فوكس نيوز فإن الزوج أخبر الصحافيين، يوم الإثنين 13غشت الجاري، أن زوجته توقفت عن الرد على مكالماته الهاتفية، ولم تظهر في عيادة الطبيب التي كان من المفترض أن تذهب إليها مع ابنتيه.

وأضافت وسائل إعلام دولية، أنه وبفضل التحقيقات التي باشرتها الشرطة الأمريكية، تبين أن الزوج وضع حدا لحياة زوجته وابنتيه في البيت، ثم أخرج جثثهن في أكياس قمامة.

هذا وبعد اعتراف الزوج بالمنسوب إليه، والذي صرح أنه قتل زوجته وابنتيه بعد نشوب خلاف بينه وبين الهالكة، وجهت له الشرطة تهمة القتل الثلاثي ومحاولة تضليل التحقيق.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي دولي أمريكا جريمة قتل زوجة ابنتيه

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

القضـاء الإسباني يفتح ملف العاملات المغربيات و تعرضهن لـ الانتهاكات الجنسية في حقول الفراولة | دولي

القضـاء الإسباني يفتح ملف العاملات المغربيات و تعرضهن لـ ''الانتهاكات الجنسية'' في حقول الفراولة

وكالة الأنباء الأرجنتينية :القضاء على الإرهاب بمنطقة الساحل و الصحراء رهين بزوال مخيمات البوليساريو بتندوف | دولي

وكالة الأنباء الأرجنتينية :القضاء على الإرهاب بمنطقة الساحل و الصحراء رهين بزوال مخيمات ''البوليساريو'' بتندوف

حزب العدالة والتنمية التركي يعيد انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا عاما له | دولي

حزب العدالة والتنمية التركي يعيد انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا عاما له

بعد إقالة المدير العام للأمن الوطني..الرئيس المقعد بوتفليقة يعزل اثنين من كبار قادة الجيش الجزائري | دولي

بعد إقالة المدير العام للأمن الوطني..الرئيس المقعد ''بوتفليقة'' يعزل اثنين من كبار قادة الجيش الجزائري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كساب من وجــدة يحذر المغاربة من شراء الأضحية بشكل عشوائي | خارج البلاطو
منذ 37 ثانية

كساب من وجــدة يحذر المغاربة من شراء الأضحية بشكل عشوائي

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكيةبالفيديو..تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | شوف الصحافة

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكيةبالفيديو..تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

ساكنة تطوان تحتج على الارتفاع الصاروخي لأضاحي العيد | خارج البلاطو

ساكنة تطوان تحتج على الارتفاع الصاروخي لأضاحي العيد

بــرافو شاب مغربي يستغل مناسبة عيد الأضحى عبر المهن الموسمية | خارج البلاطو

بــرافو شاب مغربي يستغل مناسبة عيد الأضحى عبر المهن الموسمية

﻿

آخر المستجدات

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب | مجتمع
منذ 30 دقيقة

﻿إسبانيا ترفض منح الجنسية لمقيمة مغربية قالت إن مدينة سبتة تنتمي للمغرب

بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم أضحية العيد للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء | مجتمع

بالفيديو .. الشيخ الفيزازي يكشــف حُـــــــــكم ''أضحية العيد'' للفقراء..وهاشنو خاص يديرو الأغنياء

﻿الفيلم المغربي صمت الزنازين يشارك في المهرجان الإفريقي للسينما في فرنسا | ثقافة و فنون

﻿الفيلم المغربي ''صمت الزنازين'' يشارك في المهرجان الإفريقي للسينما في فرنسا

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة | مجتمع

لأول مرة : فضيحة كاميرات حمام بركان على لسان بطلة القضية و هذه هي الحقيقة الكاملة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.