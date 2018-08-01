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حزب العدالة والتنمية التركي يعيد انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا عاما له

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 17:32 حزب العدالة والتنمية التركي يعيد انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا عاما له | دولي
حزب العدالة والتنمية التركي يعيد انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا عاما له
أعاد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، اليوم السبت بأنقرة، انتخاب رجب طيب أردوغان رئيس البلاد، رئيسا عاما له، خلال مؤتمره العادي العام الذي يعقد مرة كل 3 سنوات.

شوف تيفي

أعاد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، اليوم السبت بأنقرة، انتخاب رجب طيب أردوغان رئيس البلاد، رئيسا عاما له، خلال مؤتمره العادي العام الذي يعقد مرة كل 3 سنوات.

وأفادت وكالة أنباء ''الأناضول''، نقلا عن رئيس المؤتمر، محمد علي شاهين، أن أردوغان، المرشح الوحيد لهذا المنصب، حصل خلال المؤتمر السادس على جميع الأصوات الصحيحة لمندوبي الحزب المشاركين في الجلسة، التي بلغت 1380 صوتا، فيما ألغي صوت واحد.

وأضافت الوكالة أنه تغيب عن المؤتمر 76 مؤتمرا من أصل 1457 يمثلون جميع ولايات البلاد.

وفي كلمة له بالمناسبة، أعلن أردوغان أنه سيتم بناء مدينتين صغيرتين على ضفتي قناة إسطنبول البحرية المزمع إنشاؤها على امتداد 45 كيلومترا بموازاة مضيق البوسفور، مضيفا ''شمرنا عن سواعدنا لتنفيذ قناة إسطنبول البحرية بطول 43 كيلو مترا، وسنبني على كل ضفة منها مدينة صغيرة''.

وحول الأزمة الاقتصادية التي تجتازها تركيا، عبر أردوغان عن ثقته بأن المشاكل التي وقعت في الأيام الأخيرة ستفتح الباب لبلاده ''أمام إنجازات جديدة وكبيرة''، مبرزا أنه سيتم ''اتخاذ خطوات تليق بحجم البلاد''.

ولفت إلى أن بلاده حتى وإن لم تكن حققت أهدافها في ما يخص التضخم ونسب الضرائب، إلا أنها في مرحلة متقدمة مقارنة مع الماضي.

وشدد على أهمية مكانة تركيا في المحافل الدولية، لاسيما على مستوى الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمم المتحدة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وكالة أردوغان الرئيس تركيا حزب العدالة والتنمية

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