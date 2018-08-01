توقيف امرأة منقبة متورطة في ترويج الأقراص المخدرة بفاس ﻿

تمكنت منطقة أمن مدينة فاس مدعومة بعناصر فرقة الأبحاث والتدخلات، من توقيف شخصين من بينهما امرأة وقاصر، للاشتباه في تورطهما في ترويج الأقراص الطبية المخدرة يوم 16 غشت الجاري.

شوف تيفي

تمكنت منطقة أمن مدينة فاس مدعومة بعناصر فرقة الأبحاث والتدخلات، من توقيف شخصين من بينهما امرأة وقاصر، للاشتباه في تورطهما في ترويج الأقراص الطبية المخدرة يوم 16 غشت الجاري.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن المصالح الأمنية وبعد توصلها بشكاية مرفوقة بمقطع فيديو يظهر من خلاله امرأة منقبة تعرض طفلا قاصرا للعنف الجسدي واللفظي، قبل أن يتبين من خلال البحث أن هذه الأخيرة متورطة في تسخير القاصر من أجل ترويج الأقراص الطبية المخدرة، وأن اعتداءها عليه يتعلق بخلاف حول نفس النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ ذاته، أن عملية التفتيش بمنزل المُشتبه بها مكنت من حجز 300 قرص طبي مخدر، وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي مهم من متحصلات ترويج المواد المخدرة.

هذا وفور القبض عليها، تم وضعها بالحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، وذلك رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.