بعد إقالة المدير العام للأمن الوطني..الرئيس المقعد ''بوتفليقة'' يعزل اثنين من كبار قادة الجيش الجزائري ﻿

بعد شهرين من إقالة بوتفليقة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل و في خطــوة خلفت صدمة كبيرة لدى الرأي العام الجزائري، عزل الرئيس المُقعد عبد العزيز بوتفليقة اثنين من كبار قادة الجيش ليجري

شـــوف تيفي:

بعد شهرين من إقالة بوتفليقة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل و في خطــوة خلفت صدمة كبيرة لدى الرأي العام الجزائري، عزل الرئيس المُقعد عبد العزيز بوتفليقة اثنين من كبار قادة الجيش ليجري تغييرا جديدا في هيكل السلطة بالبلاد قبل انتخابات الرئاسة التي تجري العام القادم.

و حسب متتبعين تأتي هذه الإقالات بسبب وجود صراعات على السلطة بين النخبة السياسية والعسكرية والتجارية التي يلفها الغموض قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 2019.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعا بوتفليقة، الذي يجلس على مقعد متحرك ونادرا ما يظهر في العلن منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ليخوض الانتخابات لولاية خامسة.

وذكر البيان أن اللواء علي سيدان الذي كان مديرا للأكاديمية العسكرية في شرشال سيحل محل شنتوف أما اللواء مفتاح صواب الذي كان قائدا للناحية العسكرية السادسة فيحل محل باي

وكان اللواء سعيد باي قائدا للناحية العسكرية الثانية بينما كان اللواء لحبيب شنتوف قائدا للناحية العسكرية الأولى.