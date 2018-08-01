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فضيحة الماستر بـ''الفلوس'' تهز الرأي العام الوطني

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 17:11 فضيحة الماستر بـالفلوس تهز الرأي العام الوطني | مجتمع
فضيحة الماستر بـ''الفلوس'' تهز الرأي العام الوطني
اهتز الرأي العام الوطني المغربي اليوم على إثر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بين طالب يرغب في ولوج ماستر ''قانون المنازعات العمومية''، وشخص يلعب دور ''الوسيط'' في التسجيل بطرق غير

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اهتز الرأي العام الوطني المغربي اليوم على إثر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بين طالب يرغب في ولوج ماستر ''قانون المنازعات العمومية''، وشخص يلعب دور ''الوسيط'' في التسجيل بطرق غير قانونية بالماستر المذكور بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس.

وأكد أحد الأشخاص الذي لعب دور ''وسيط'' الحصول على ''الماستر'' في حديث للطالب أنه يضمن له اجتياز الانتقاء الأولي بنجاح والنجاح في الامتحان الكتابي والشفوي، ومواكبته خلال كل المراحل الدراسية وتمكينه من النجاح مهما كانت الظروف والأحوال.

وأضــــاف ذات المتحدث في مكالمته الهاتفية، إلى أن عمله كوسيط لأساتذة الجامعات ليس للمرة الأولى، بل سبق له أن توسط لعدد من الطلبة من مكناس وبني ملال وميسور وأوطاط الحاج، لولوج المسلك الجامعي نفسه أكثر من مرة ، وأبـــرز نفس المتحدث أن الحالة الوحيدة التي يمكن تخفيض الثمن فيها للطالب هي أن يجلب زملاءه من أجل أن يتوسط لهم أيضا ''راه باقين فقط 5 بلايص في مسلك المنازعات العمومية''.

وانتشر التسجيل الصوتي بشكل واسع خلال اليومين الأخيرين ، حيث أصبح الكل يتبادله عبر تطبيق ''واتساب'' و ''مسنجر''، وعبر العديد من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم العارم مما آلت إليه الجامعة المغربية مبرزين أن مثل هذه الحالات كثيرة في غياهب الجامعة المغربية إلا أن التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه كشف المستور عليه بالحجة والدليل.

يشــــار أن وزارة التعليم العالي على الخط و قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إنه ''سيتم فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يستفاد منه الإخلال بمعايير الولوج إلى مسلك من مسالك الماستر بإحدى الجامعات''.

 

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