الأمين العام للأمم المتحدة: كوفي عنان كان قوة دافعة من أجل الخير ﻿

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصال الأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية كوفي عنان الذي توفي عن سن ثمانين عاما، وقال '' لقد كان عنان قوة دافعة من أجل الخير''.

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أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصال الأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية كوفي عنان الذي توفي عن سن ثمانين عاما، وقال '' لقد كان عنان قوة دافعة من أجل الخير''.

ونعى أمين العام الأمم المتحدة في بيان له الراحل عنان ''الذي كان يجسد منظمة الأمم المتحدة''، مشيرا إلى أنه ''ترقى بين صفوف الموظفين ليقودها إلى الألفية الجديدة بعزم وإباء لا مثيل لهما''.

وأضاف ''ظل عنان شخصا ألجأ إليه دائما لطلب المشورة والحكمة، وأعلم أنني لم أكن وحدي في ذلك، لقد أتاح للناس في كل مكان مجالا للحوار ولحل المشاكل ومسارا لإيجاد عالم أفضل''، مبرزا أن الراحل ''لم يتوقف عن العمل لتجسيد قيم ميثاق الأمم المتحدة''.

وقدم الامين العام تعازيه للسيدة نان قرينة عنان ولأسرته ''وكل من يشعر بالحزن لوفاة ابن أفريقيا الأبي الذي أصبح بطلا عالميا للسلام من أجل البشرية جمعاء''.