عــاجل:جــامعة فاس تخرج عن صمتها و تكشف حقيقة تسريب فيديو فضيحة ''الماستر بالفلوس'' ﻿

أصدرت جامعة محمد بن عبد الله بفاس بيـــــانا عقب تفجير فضيحة بيع المقاعد المخصصة لأسلاك ''الماستر'' مقابل مبلغ 40 ألف درهم.

شوف تيفي

أصدرت جامعة محمد بن عبد الله بفاس بيـــــانا عقب تفجير فضيحة بيع المقاعد المخصصة لأسلاك ''الماستر'' مقابل مبلغ 40 ألف درهم.

و قالت الجامعة في ''بيان'' لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن التسجيل السمعي المتداول على تطبيق ''واتساب'' يخص بمعايير الولوج إلى ماستر قانون المنازعات العمومية المعتمد في كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية.

وأضافت رئاسة الجامعة أنها بادرت إلى اتخاذ إجراءات بتنسيق مع الوزارة الوصية من بينها إطلاق بحث دقيق في مضمون التسجيل الصوتي و جمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع.

وأكدت الجامعة أنها حريصة على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالكها، وتطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمخلتف مستويات التكوين واحترام مقتضيات ملفات الاعتماد الخاص بكل تكوين.

وزادت أنها تحتفظ بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح، مهما كان مصدرها.