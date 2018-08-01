 اعتقال ابتسام لشكر رئيسة ''حركة مالي'' المدافعة عن الحريات الفردية بالرباط ﻿
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اعتقال ابتسام لشكر رئيسة ''حركة مالي'' المدافعة عن الحريات الفردية بالرباط

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 23:35 اعتقال ابتسام لشكر رئيسة حركة مالي المدافعة عن الحريات الفردية بالرباط | بوليتيك
اعتقال ابتسام لشكر رئيسة ''حركة مالي'' المدافعة عن الحريات الفردية بالرباط
اعتقلت عناصر الأمن في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، في الرباط، الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات الفردية ابتسام لشكر وهي في حالة سُكر طافح.

شوف تيفي

اعتقلت عناصر الأمن في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، في الرباط، الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات الفردية ابتسام لشكر وهي في حالة سُكر طافح.

وأكّدت الصفحة الرسمية لـ''حركة مالي'' التي ترأسها لشكر عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، يومه الجمعة، أن ابتسام كانت في حالة سكر طافح وأحدثت فوضى عارمة قرب مركز تجاري بشارع الحسن الثاني، حيث تم اعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية.

جدير بالذكر أنها لسيت المرة الأولى التي تعتقل فيها أسماء لشكر وهي في حالة سُكر طافح، بل سبق وأن كانت موضع حالة توقيف مماثل سنة 2016، بعدما تم ضبطها في حالة سُكر وإحداث فوضى عارمة في الشارع العام.

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