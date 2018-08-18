انسحاب جماعي من الذراع النقابي لحزب الاستقلال و الالتحاق بالاتحاد المغربي للشغل ﻿

اهتزت نقابة الاتحاد العام للشغالين الذراع النقابي لحزب الاستقلال بسيدي سليمان على وقع انسحابات جماعية لعدة قطاعات بمكاتبها النقابية و إعلانهم الالتحاق بنقابة الاتحاد المغربي للشغل .

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اهتزت نقابة الاتحاد العام للشغالين الذراع النقابي لحزب الاستقلال بسيدي سليمان على وقع انسحابات جماعية لعدة قطاعات بمكاتبها النقابية و إعلانهم الالتحاق بنقابة الاتحاد المغربي للشغل .

وعبر الكاتب الإقليمي للقطاع الفلاحي المستقيل من منصبه ،عن أن "اختلالات تنظيمية عجلت باتخاذ هذا القرار ، و طرق باب الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان جاء عن قناعة تراودنا منذ مدة، لما يتوفر عليه من كفاءات عالية متشبثة بخطها النضالي المستقل خدمة للطبقة العاملة بالإقليم ".

وبالإضافة إلى استقالة الكاتب الإقليمي للقطاع الفلاحي بنقابة الاستقلاليين،انسحبت القطاعات التالية: وردة سان – أكروسليم 1 – أكروسليم 2 – شركة المختار – رونش أداروش – أركاليم – فيرداليم – ضيعة المهدي و فتح الله.

و في سياق متصل أكد عبد اللطيف شليخ الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان ، أن الاتحاد المحلي يعرف دينامية تنظيمية كبيرة بفضل المواقف المشرفة للمركزية النقابية تجاه قضايا الشغيلة، و أيضا بفضل الخبرة النقابية التي راكمتها الأطر الحالية من خلال العمل الميداني و الترافع كما يجب عن الملفات المطلبية التي تتوافد على الاتحاد المحلي، كما أضاف المسؤول النقابي ، أن هذا الإشعاع النضالي أصبح يزعج بعض الجهات المفروض فيها إعلاء كلمة القانون و الحد من غطرسة أرباب العمل بدل موقف المتفرج المنحاز إلى التواطؤ في بعض الأحيان.

كما سينعقد بداية شهر شتنبر المقبل اجتماع للمجلس النقابي للاتحاد الذي يضم ممثلين عن كل القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان بالوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و القطاع الخاص، قصد تدارس الوضعية الراهنة التي تتسم بالهجوم الممنهج على مناضلي و مناضلات الاتحاد بالإقليم و تسطير برنامج نضالي في مستوى تطلعات الطبقة العاملة بالإقليم.