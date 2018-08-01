قوات الاحتلال تعيد فتح المسجد الأقصى بعد إغلاقه ﻿

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بعد إغلاقه عدة ساعات.

شوف تيفي

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بعد إغلاقه عدة ساعات.

وأدى مئات الفلسطينيين صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى وفي باحته بعد إعادة فتحه، وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت بعد عصر أمس الجمعة، جميع أبواب المسجد الأقصى وأخرجت المصلين من داخله بالقوة وحرمتهم من أداء صلاتي المغرب والعشاء داخله، كما اعتدت عليهم أثناء صلاة العشاء أمام باب الأسباط وأخرجتهم من المنطقة بالقوة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها الليلة الماضية، بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وإخراجهم منه وعلى طواقم إدارة أوقاف القدس.

كما أدانت الوزارة إقدام قوات الاحتلال على إغلاق البلدة القديمة في القدس المحتلة والتضييق على الفلسطينيين فيها، واعتبرت ذلك امتدادا للاستهداف الاحتلالي المتواصل للمسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا أو هدمه.