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اعتقال شخص مارس الجنس على فتاة بعدما أوهمها بمساعدتها بالعيون

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 12:52 اعتقال شخص مارس الجنس على فتاة بعدما أوهمها بمساعدتها بالعيون | حوادث و حقوق
اعتقال شخص مارس الجنس على فتاة بعدما أوهمها بمساعدتها بالعيون
علمت شوف تيفي أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون تمكنت يوم أمس الجمعة من القبض على شخص يُشتبه في تورطه بقضية تتعلق بهتك العرض بالعنف، تحت التهديد مع محاولة الاغتصاب.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون تمكنت يوم أمس الجمعة من القبض على شخص يُشتبه في تورطه بقضية تتعلق بهتك العرض بالعنف، تحت التهديد مع محاولة الاغتصاب.

 وأضافت مصادرنا، أن الموقوف استغل فرصة بحث الضحية عن عمل بمدينة المرسى ليستدرجها إلى مدينة العيون بعدما أوهمها بمساعدته لها، حيث رافقها إلى أحد المنازل وهناك مارس عليها الجنس سطحيا باستعمال العنف والتهديد ليطردها بعد ذلك.

 وكشفت مصادرنا، أنه وبأمر من النيابة العامة تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

 

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