الصمدي يفتح تحقيقا بشأن ''رشوة الماستر'' ﻿

أعلن ''خالد الصمدي'' كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده ''الإخلال بمعايير الولوج إلى مسلك من مسالك الماستر

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أعلن ''خالد الصمدي'' كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده ''الإخلال بمعايير الولوج إلى مسلك من مسالك الماستر بإحدى الجامعات''.

وأكد الصمدي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي''فيسبوك''، أمس الجمعة، أنه و''حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تمت إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ذلك '' .