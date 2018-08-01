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غريب...نائب رئيس جماعة اشتوكة أيت بها يتسبب في انقلاب سيارة إسعاف

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 12:25 غريب...نائب رئيس جماعة اشتوكة أيت بها يتسبب في انقلاب سيارة إسعاف | حوادث و حقوق
غريب...نائب رئيس جماعة اشتوكة أيت بها يتسبب في انقلاب سيارة إسعاف
وقعت حادثة سير غريبة يوم أمس الجمعة بالجماعة الترابية لأيت وادريم التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها، إثر انقلاب سيارة إسعاف خاصة بذات الجماعة على مستوى دوار ''أيت خوي''، كان يقودها عضو جماعي يشغل صفة

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

وقعت حادثة سير غريبة يوم أمس الجمعة بالجماعة الترابية لأيت وادريم التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها، إثر انقلاب سيارة إسعاف خاصة بذات الجماعة على مستوى دوار ''أيت خوي''، كان يقودها عضو جماعي يشغل صفة النائب الأول للرئيس.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، فإن العضو الجماعي كان يود أن يقيل سائقها الرئيسي الذي كان في حالة مرضية من منزله غير أنه نظرا للسرعة المفرطة التي كان يسير بها فقد السيطرة على السياقة واختل توازنه لينعرج في مشهد وصف بالمرعب لينقلب بشكل مثير على قارعة الطريق.

وخلف الحادث إلحاق خسائر مادية بسيارة الإسعاف التي تضررت نوعا ما فيما لم يصب السائق بأي أدى وخرج من الحادث دون أن تلحقه أي إصابة.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان وقامت بفتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث وحررت محضرا رسميا في النازلة من أجل تحديد المسؤوليات القانونية التي تترتب عن مثل هذه الحالات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة ايت بها حادثة سير سيارة إسعاف انقلاب عضو جماعي غريب

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