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هام لساكنة تطوان.. الصيدليات تخوض إضرابا عن العمل يوم عيد الأضحى‎

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 09:48 هام لساكنة تطوان.. الصيدليات تخوض إضرابا عن العمل يوم عيد الأضحى‎ | مجتمع
هام لساكنة تطوان.. الصيدليات تخوض إضرابا عن العمل يوم عيد الأضحى‎
أفاد المكتب النقابي لصيادلة مدينة تطوان، أنه قرر خوض إضراب إنذاري ليوم واحد، وذلك طيلة نهار عيد الأضحى المقبل، الأربعاء 22 غشت، وذلك بسبب ما أسماه المكتب ''عدم قيام السلطات المحلية بمهامها في حق

شوف تيفي

أفاد المكتب النقابي لصيادلة مدينة تطوان، أنه قرر خوض إضراب إنذاري ليوم واحد، وذلك طيلة نهار عيد الأضحى المقبل، الأربعاء 22 غشت، وذلك بسبب ما أسماه المكتب "عدم قيام السلطات المحلية بمهامها في حق المخالفين"

وقال المكتب في بلاغٍ له، إنه لجأ إلى هذا "الإجراء الصعب" استجابة للأغلبية الساحقة من الصيادلة المنخرطين في النقابة، والذين عبروا عن تذمرهم من عدم احترام بعض صيدليات المدينة لأوقات الفتح والإغلاق.


وأوضح المكتب أن هذا الأمر جعل قطاع الصيدلة بمدينة تطوان يعيش فوضى شاملة لم يسبق لها مثيل، مما أصبح يهدد الأمن الدوائي والسلم الاجتماعي في غياب تدخل السلطات الترابية لإرجاع الأمور لطبيعتها.

وأشار البلاغ إلى إعلام ساكنة تطوان باقتناء أدويتهم قبل يوم العيد.

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شوف تيفي المغرب هام ساكنة تطوان الصيدليات إضراب العمل يوم عيد الأضحى‎

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