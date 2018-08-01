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409 مستفيد ومستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم بـ''أسا الزاك''

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 03:04 409 مستفيد ومستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم بـأسا الزاك | مجتمع
409 مستفيد ومستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم بـ''أسا الزاك''
بلغ عدد المستفيدين من مختلف مراحل البرنامج الوطني للتخييم على صعيد إقليم أسا الزاك 409 مستفيدا ومستفيدة برسم 2018.

شوف تيفي: (و.م.ع)

بلغ عدد المستفيدين من مختلف مراحل البرنامج الوطني للتخييم على صعيد إقليم أسا الزاك 409 مستفيدا ومستفيدة برسم 2018.

وبلغ عدد الجمعيات المشاركة في تنظيم رحلات التخييم لفائدة الأطفال 14 جمعية، وفقا لمعطيات للمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بأسا الزاك.

وشملت الوجهات الرئيسية للتخييم التي استفاد منها أبناء وبنات الإقليم المخيم الدولي لأكادير ومخيم الحوزية بالجديدة ومخيم سيدي رحال ومخيمات بالقنيطرة وطنجة وآسفي وخنيفرة.

وتوزعت رحلات التخييم على خمس مراحل لم تشهد الأولى مشاركة أي جمعية، فيما استفاد من الثانية 115 مستفيدا ومستفيدة والثالثة 238 والرابعة 29 والخامسة 27 مستفيدا ومستفيدة.

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شوف تيفي المغرب مستفيد البرنامج الوطني التخييم أسا الزاك

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