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المصالح الأمنية بأكادير تواصل أبحاثها لفك لغز مقتل شخص ب''ياجورة بناء''

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 03:01 المصالح الأمنية بأكادير تواصل أبحاثها لفك لغز مقتل شخص بياجورة بناء | حوادث و حقوق
المصالح الأمنية بأكادير تواصل أبحاثها لفك لغز مقتل شخص ب''ياجورة بناء''
مازالت المصالح الأمنية بمدينة أكادير تواصل أبحاثها بشأن جريمة قتل راح ضحيتها عامل بناء بعدما تعرض لضربة قاتلة بواسطة ''ياجورة بناء'' أول أمس الأربعاء بمنطقة أساكا بتيكوين من طرف مجهول.

شوف تيفي:أكادير

مازالت المصالح الأمنية بمدينة أكادير تواصل أبحاثها بشأن جريمة قتل راح ضحيتها عامل بناء بعدما تعرض لضربة قاتلة بواسطة ''ياجورة بناء'' أول أمس الأربعاء بمنطقة أساكا بتيكوين من طرف مجهول.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' أن الهالك كان في سمر ليلي بأحد الزوايا المظلمة تحت جدار أحد المنازل بالحي السالف الذكر رفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يرمي عليه أحد الأشخاص من سطح منزل لم يتحدد بعد هويته بسبب كثرة المنازل المتواجدة بالمكان ''ياجورة بناء'' هشمت رأسه.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أنه جرى نقل الضحية صوب مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة لحظات بعد وصوله للمستشفى بسبب خطورة إصابته، وتم إيداعه بمستودع الأموات بذات المستشفى.


وأضافت ذات المصادر، أن المصالح الأمنية استنفرت مختلف أجهزتها فور وقوع الحادث، حيث جرى اقتياد مجموعة من عمال البناء بالورش للتحقيق معهم حول مدى علاقتهم وصلتهم بالحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جريمة قتل تحقيق لغز ياجورة بناء

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