توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين من جنسية إسبانية، يشكلان موضوع مذكرة بحث على

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين من جنسية إسبانية، يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، وذلك من أجل تورطهما في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، أن عملية توقيف المشتبه بهما المقيمين بطريقة غير شرعية في المغرب، التي تمت اليوم، جاءت بناء على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته بحقهما السلطات القضائية الإسبانية، وذلك على خلفية صلتهما بعملية أسفرت عن حجز 540 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مهربة على متن طائرة مروحية سنة 2012 بإسبانيا، وهو الأمر القضائي الذي تم تعميمه على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).

وأضاف البلاغ أنه قد تم إخضاع المشتبه بهما لتدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البت في مسطرة تسليمهما لسلطات بلادهما باعتبارها الجهة التي تقدمت بطلب إيقاف المعنيين بالأمر.

وتندرج هذه العملية، حسب ذات المصدر، في إطار تدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي، وتحديدا مكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.