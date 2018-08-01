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تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 02:48 تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك
تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية
أعاد الجنرال دوديفيزيون، محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، ترتيب الإجراءات الأمنية في فيالق الشرف، التي تعمل بالقصور الملكية، وقام بإجراء تغييرات مهمة بالجهاز الحساس الذي يسهر عادة على تحركات وأمن

شوف تيفي

أعاد الجنرال دوديفيزيون، محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، ترتيب الإجراءات الأمنية في فيالق الشرف، التي تعمل بالقصور الملكية، وقام بإجراء تغييرات مهمة بالجهاز الحساس الذي يسهر عادة على تحركات وأمن الملك، سواء داخل أو خارج القصور الملكية.

وأصبحت حركة انتقالية جزئية جاهزة، بعد قرارات بتنقيل عناصر ومسؤولين، وفق ما أوردته يومية المساء، الصادرة غدا السبت، كانوا إلى وقت قريب مكلفين بالعمل في فيالق الشرف.

وأشرف الجنرال حرمو، تضيف اليومية، على الترتيبات الخاصة بتغييرات فيالق الشرف بشكل شخصي، لكونه خبر العمل داخل دهاليز الإقامات الملكية وترتيب الإجراءات الأمنية بالمواكب الرسمية.

وأبرزت اليومية، أن فرقة من الدرك خاصة، جرى تشكيلها من طرف الجنرال دوديفيزيون، محمد حرمو، لمراقبة الإقامات الملكية والقصور، ومراقبة عمل عناصر الدرك بها.

وتأتي هذه التغييرات مباشرة بعد تغييرات جزئية بمنطقة الصحراء المغربية، إذ علمت اليومية، أن تغييرات وتنقيلا ت جديدة في صفوف الدرك الملكي، قد بوشرت بمنطقة الجنوب لضخ دماء جديدة في الجهاز، إذ تم نقل القائد الإقليمي للدرك الملكي بالعيون إلى جهوية الرشيدية، وجرى تنقيل القائد الإقليمي للدرك الملكي بالسمارة إلى القيادة الإقليمية ببني ملال، وتم تعيين قائد إقليمي جديد للدرك الملكي بالعيون قادما من القيادة العليا للدرك الملكي.

وأشارت المساء إلى أن لائحة تنقيلات جاهزة بعد قرارات التنقيلات والإعفاءات التي باشرها الجنرال حرمو قبل أسابيع في صفوف القيادات الجهوية وسريات الدرك الملكي بكل أنحاء المغرب، والتي اعتبرت أكبر حركة انتقالية في تاريخ الجهاز، بعد أن همت 80 مسؤولا، شملت رؤوسا كبيرة في الجهاز، تتراوح رتبها بين كولونيل وجنرال، وهم مسؤولون كانوا يشغلون مهام مركزية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الجنرال حرمو تنقيلات صفوف الدرك القصور الإقامات الملكية

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